Athen (dpa) - Die griechische Regierung kämpft weiter an mehreren Fronten, um den Bankrott abzuwenden. Mit Gläubigern wird über einen Schuldenschnitt verhandelt; mit Geldgebern über weitere Finanzhilfen. Die Zeit wird knapp.

In Athen gingen am Mittwoch die Verhandlungen über den dringend nötigen freiwilligen Schuldenschnitt von rund 100 Milliarden Euro in eine neue Runde. Der Chef des Internationalen Bankenverbandes IIF, Charles Dallara, kam am frühen Abend mit dem griechischen Ministerpräsidenten Lucas Papademos zusammen. Wie ein Sprecher des griechischen Regierungschefs der Nachrichtenagentur dpa sagte, werde bei diesem Treffen kein konkretes Ergebnis erwartet.

Wie es aus Kreisen des Finanzministeriums hieß, hoffe man auf eine Einigung «bis Ende der Woche». Am Treffen Papademos-Dallara nahm auch der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos teil. Zuvor hatte Venizelos im Parlament erklärt, die Verhandlungen befänden sich an einem «sehr sensiblen Punkt». EU-Währungskommissar Olli Rehn begrüßte den Fortgang der Gespräche. Er hoffe auf eine schnelle Einigung.

Griechenlands Regierungschef Papademos drohte unterdessen damit, private Gläubiger per Gesetz zum Forderungsverzicht zu zwingen. Falls keine Einigung zustande komme, könne das nicht ausgeschlossen werden, sagte Papademos der «New York Times» am Mittwoch. Papademos zeigte sich aber mit Blick auf die Gespräche zuversichtlich. «Bedenkt man die Komplexität der Übung, würde ich sagen, wir sind sehr nah an einer Einigung.» Papademos Äußerung bezieht sich auf den Umstand, dass ein Großteil der Anleihen nach griechischem Recht begeben wurde. Die Zahlungsbedingungen könnten demnach jederzeit geändert werden, schreibt die «Financial Times Deutschland». Auch deshalb wollen die Gläubiger offenbar erreichen, dass neue Anleihen nach britischen Recht begeben werden.

Bei den Verhandlungen mit den Banken sei nach wie vor vor allem der Zinssatz der neuen Anleihen umstritten, die nach einer Einigung die alten ersetzen sollen. Die Gläubiger seien bereit, bei fünf Prozent zuzustimmen. Athen hatte vier Prozent ins Spiel gebracht, wichtige Geldgeber wollen drei Prozent erreichen. Den teilweisen Schuldenerlass für Athen in Höhe von 50 Prozent sollen private Gläubiger wie Banken, Versicherungen und Hedge-Fonds freiwillig schultern. Ihr Engagement ist ein entscheidender Baustein für das zweite, 130 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm für Griechenland. Doch vor allem Hedge-Fonds sollen sich weigern mitzumachen.

Gleichzeitig prüfen Vertreter der Geldgeber die Bücher. Ohne ihr grünes Licht kann Athen nicht auf weitere Finanzspritzen hoffen. Gewerkschaften und Arbeitgeber suchen derweil nach Wegen, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen - etwa durch Lohnkürzungen.

Die Zeit für eine Einigung wird immer knapper. Bis zum 23. Januar soll eigentlich das Rahmenabkommen mit den Banken stehen, damit die Eurogruppe und danach der EU-Gipfel Ende Januar Grünes Licht geben können. Sollten Verzögerungen auftreten, könnte Griechenland die nächste Rate seiner Schuldentilgung nicht zahlen und pleite gehen.

In Athen befinden sich auch Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer neue Kontrolle des griechischen Reformprogramms. Mit Ergebnissen wird in der nächsten Woche gerechnet. Die Experten prüfen in regelmäßigen Abständen, welche Fortschritte Athen bei der Umsetzung der Auflagen für die internationalen Kredithilfen gemacht hat. Davon hängt die Auszahlung der nächsten Tranche aus dem Hilfspaket ab.

Auch die sogenannte EU-Task-Force wird in den kommenden vier Tagen in Athen prüfen, inwiefern weitere Gelder aus EU-Fonds die griechische Wirtschaft ankurbeln könnten. Die Expertengruppe unter dem Deutschen Horst Reichenbach prüft auch Wege, den griechischen Staatsapparat zu verschlanken und ihn effektiver zu machen.