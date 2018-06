Erfurt (SID) - Drittligist Rot-Weiß Erfurt wurde wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch seine Fans vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit einer Geldstrafe von 8000 Euro belegt. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Anhänger der Thüringer hatten während des Ligaspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen am 3. Dezember (1:0) Pyrotechnik und bengalische Feuer gezündet sowie pyrotechnische Gegenstände aufs Spielfeld geworfen. Während des Meisterschaftsspiels gegen Carl Zeiss Jena am 17. Dezember (0:1) hatten rund 30 Erfurt-Anhänger den Zaun zum Pufferblock überstiegen und Zaunkronen besetzt. Zudem wurden Bengalische Feuer abgebrannt und Knallkörper in Richtung Innenraum geworfen. Ein Feuerwehrmann erlitt ein Knalltrauma.

Der DFB-Kontrollausschuss hat die Rot-Weißen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei erneuten gravierenden Vorfällen ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder eine Platzsperre drohen.