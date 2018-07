Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 setzt auf die eigene Jugend: Am Mittwoch unterschrieb der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Kaan Ayhan einen Profivertrag bei den Königsblauen, der ab dem 1. Juli 2013 in Kraft tritt und über zwei Jahre bis 2015 läuft.

Der Junioren-Nationalspieler spielt seit 1999 bei Schalke und gehört mit vier Toren in 13 Spielen zu den Leistungsträgern in der U19-Mannschaft der Knappen. "Wir freuen uns, dass wir mit Kaan Ayhan ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen langfristig an uns binden konnten", sagte Manager Horst Heldt.