Nis (SID) - Schweden hat bei der Handball-Europameisterschaft in Serbien die Hauptrunde erreicht. Der WM-Vierte gewann am Dienstagabend gegen Tschechien souverän mit 33:29 (19:17) und steht damit als erstes Team der deutschen Vorrundengruppe B in der nächsten Runde. Zum Auftakt hatte Schweden am Sonntag gegen Mazedonien nur ein Unentschieden (26:26) erreicht.

Bester Torschütze bei den Skandinaviern war Niclas Ekberg mit zehn Treffern. Bei den Tschechen, die zum EM-Auftakt am Sonntag noch gegen das deutsche Team gewonnen hatten (27:24), traf Filip Jícha (7) vom deutschen Rekordmeister THW Kiel am häufigsten.

Rekord-Europameister Schweden ist am Donnerstag (18.15 Uhr/ARD) letzter Vorrundengegner der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Tschechien trifft zum Abschluss auf Mazedonien.

Unterdessen feierte Serbien beim 24:22 (10:12) in Belgrad gegen Dänemark den zweiten Sieg im zweiten Spiel und untermauerte dabei seine Rolle als Geheimfavorit. Mit vier Punkten führt Serbien die Gruppe A an. Trotz der Niederlage sind die Dänen (2 Zähler) vor dem abschließenden Spieltag nicht mehr von einem der ersten drei Ränge zu verdrängen und stehen ebenfalls in der Zwischenrunde.