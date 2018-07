Addis Abeba (dpa) - Bei einem Überfall auf eine deutsch-österreichische Reisegruppe im Nordosten Äthiopiens sind nach Angaben des staatlichen Fernsehens fünf Touristen getötet worden. Zwei sollen verletzt worden sein, einer werde vermisst. Über die genaue Zahl der Opfer herrschte am Abend Unklarheit. Mindestens ein Deutscher und ein Österreicher sollen getötet worden sein. Der Überfall ereignete sich an der eritreischen Grenze. Die Mehrzahl der Touristen soll über einen deutschen Reiseveranstalter gebucht haben. Das Auswärtige Amt in Berlin richtete einen Krisenstab ein.

