Addis Abeba (dpa) - Ein blutiger Überfall auf eine internationale Reisegruppe im Nordosten Äthiopiens hat fünf Touristen das Leben gekostet. Dies bestätigte am Mittwochmorgen der äthiopische Regierungssprecher Bereket Simon der Nachrichtenagentur dpa.

Unter den Toten sei auch ein Deutscher. Die weiteren Opfer stammten nach seinen Angaben aus Belgien, Italien, Ungarn und vermutlich aus Australien. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe wurden verwundet und vom äthiopischen Militär in ein Krankenhaus gebracht. Ein Urlauber konnte unverletzt entkommen.

In ersten Berichten war von einem getöteten Österreicher die Rede gewesen. Der Sprecher des Außenministeriums in Wien, Peter Launsky-Tieffenthal, sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch: «Wir haben noch keine Bestätigung, dass Österreicher betroffen sind.» In Wien traten am Vormittag Vertreter von Außen-, Innen- und Verteidigungsressort zu einem Krisenstab zusammen. Das Außenministerium in Berlin hatte bereits am Dienstagabend einen Krisenstab eingerichtet, um die Umstände des Angriffs zu klären.

Zu der Attacke kam es in der Nacht zum Dienstag in der Danakil-Senke unweit der eritreischen Grenze, einem der heißesten Orte der Erde. Bei den Tätern soll es sich Simon zufolge um von der eritreischen Regierung ausgebildete Banditen gehandelt haben. Er bezog sich bei seinen Angaben auf äthiopische Sicherheitskräfte. Eritreische Diplomaten wiesen diese Vorwürfe zurück.

Das Bundeskriminalamt (BKA) schickte mehrere Mitarbeiter in das Land am Horn von Afrika. Sie sollten noch am Morgen in Richtung der Hauptstadt Addis Abeba aufbrechen, sagte BKA-Präsident Jörg Ziercke am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin». Zudem sei der Verbindungsbeamte der Behörde in Kenia nach Addis Abeba beordert worden. «Wir unterstützen dort die deutsche Botschaft, wir versuchen dort die Interessen der deutschen Staatsangehörigen wahrzunehmen, Kontakt zu den Behörden aufzubauen.» Auch zu den Angehörigen in Deutschland sei bereits Kontakt aufgenommen worden.

Wer hinter der Tat stecken könnte, sei noch unklar, sagte Ziercke. «Es gibt Vermutungen, dass es Rebellen sein könnten, aber da wäre ich sehr vorsichtig, das müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.» Es könne noch einige Tage dauern, bis konkrete Informationen vorliegen.

In dem Gebiet kommt es seit Jahren immer wieder zu Übergriffen auf Touristen. Das Auswärtige Amt weist auf seiner Homepage deshalb auch auf ein erhöhtes Risiko in dem Grenzgebiet hin.

Die Region, in der es zahlreiche Vulkane und Salzseen gibt, ist von großer landschaftlicher Schönheit. Deshalb bieten Reiseveranstalter nach wie vor Touren in die Danakil an. Die Region gilt als «Wiege der Menschheit», seit hier in den 1970er Jahren Knochen eines über drei Millionen Jahre alten Hominiden entdeckt wurden.

Allerdings kommt es in dem Grenzgebiet immer wieder zu Zwischenfällen. Die Beziehungen zwischen Äthiopien und Eritrea sind sehr gespannt. Eritrea war 1993 unabhängig von Äthiopien geworden. Seither hat Äthiopien keinen Meereszugang mehr. Zwischen 1998 und 2000 kam es zu einem blutigen Grenzkrieg mit mehr als 100 000 Toten.