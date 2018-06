Monte Carlo (SID) - Neues Jahr, altes Bild: Rekordweltmeister Sébastien Loeb ist nach dem ersten Tag der Rallye Monte Carlo gleich wieder die Nummer eins. Beim Auftakt der WM-Saison 2012 führt der Champion der letzten acht Jahre nach den ersten vier Wertungsprüfungen in seinem Citroën DS3 bereits deutlich mit 1:04,2 Minuten vor dem Spanier Dani Sordo im Mini Countryman.

Dagegen ist die 80. Auflage der "Monte", die erstmals nach drei Jahren Pause wieder im WM-Kalender ist, für Ford-Pilot Jari-Matti Latvala bereits beendet. Der Finne lag nach der dritten Wertungsprüfung sogar eine halbe Minute vor dem Franzosen Loeb, leistete sich dann aber auf der vierten Prüfung einen Überschlag mit seinem Fiesta, bei dem er unverletzt blieb.

Anders als bei anderen WM-Rallyes darf ein Fahrer bei der Monte aber nicht am nächsten Tag mit einer Zeitstrafe für jede nicht beendete Prüfung wieder an den Start gehen. Die Ford-Hoffnungen ruhen jetzt auf Ex-Weltmeister Petter Solberg, der bei seinem ersten Auftritt nach der Rückkehr in ein Werksauto mit nur einer Sekunde Rückstand auf Sordo auf Rang drei liegt (1:05,2 Minuten zurück).

Während Vize-Weltmeister Mikko Hirvonen bei seinem ersten Start als neuer Teamkollege von Loeb bei Citroën lediglich Rang sechs belegt (2:30,0), war sein Vorgänger Sébastien Ogier die eigentliche Überraschung des ersten Tages. Der neue VW-Werkspilot, mit dem die Wolfsburger 2013 mit dem neu entwickelten Polo in die WM einsteigen werden und 2012 ihr Einsatzteam trainieren, fuhr in einem Skoda Fabia S2000 auf den vierten Platz (2:21,1). Das Auto hat nach dem Reglement der kleineren SWRC-Kategorie mindestens 30 PS weniger hat als die WRC-Boliden.

Am Freitag stehen die nächsten sechs von insgesamt 18 Wertungsprüfungen auf dem Programm, die Rallye endet am Sonntag.