Berlin (dpa) - Nette Worte und Enthüllungen aus dem Politgeschäft zum 50. Geburtstag: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Außenminister Guido Westerwelle als Vollblutpolitiker gewürdigt und dabei einiges aus dem politischen Nähkästchen verraten. Die CDU-Chefin lobte auch das gute Miteinander in der schwarz-gelben Koalition. In Berlin richtete die FDP eine große Feier mit viel Prominenz für Westerwelle aus. Der FDP-Politiker hatte am 27. Dezember seinen 50. zunächst privat auf Mallorca gefeiert.

