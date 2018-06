Grosseto/Berlin (dpa) - Die Staatsanwaltschaft von Grosseto wird gegen den Hausarrest für Kapitän Francesco Schettino Einspruch einlegen. Das kündigte Staatsanwalt Francesco Verusia am Mittwoch im italienischen Radio an, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete.

Der Kapitän des am Wochenende havarierten Kreuzfahrtschiffes «Costa Concordia» war am Dienstagabend unter Hausarrest gestellt worden und muss nicht weiter in Untersuchungshaft bleiben. Anders als die Staatsanwälte sah die zuständige Richterin von Grosseto, Valeria Montesarchio, keine Fluchtgefahr bei Schettino. Wohl aber bestehe die Gefahr der Manipulation von Beweisen, so die Richterin.

Darüber hinaus erklärte Montesarchio, der Kapitän habe zwar das Schiff verlassen, sei aber einige Stunden in einem Rettungsboot nahe des Luxuskreuzers geblieben. Die Staatsanwaltschaft wirft Schettino mehrfache fahrlässige Tötung, Havarie und das Verlassen des Schiffes mitten in der Evakuierung vor.