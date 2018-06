Rom/Giglio (dpa) - Die Suche nach Eingeschlossenen in dem havarierten Kreuzfahrtschiff «Costa Concordia» ist am fünften Tag nach dem Schiffbruch vor der toskanischen Insel Gigli erneut unterbrochen worden.

Das Wrack sinke weiter ab, dadurch seien die Sicherheitsbedingungen für die Rettungsmannschaften nicht gegeben, sagte der Sprecher der Rettungseinheiten, Luca Cari. In der Nacht hatte die Feuerwehr noch ihre Arbeiten in der «Costa Concordia» fortgesetzt.

Taucher hatten vier weitere kleine Löcher in den Rumpf des Schiffes sprengen wollen, um leichter an Vermisste herankommen zu können, berichteten italienische Medien. Unter den insgesamt noch 28 Vermissten aus sieben Ländern sind nach einer jüngsten Bilanz der italienischen Behörden 13 Deutsche.

Der schwer belastete Kapitän des Unglücksschiffes kehrte derweil noch in der Nacht in seinen Heimatort Meta di Sorrento zurück. Eine Richterin hatte nach seiner dreistündigen Vernehmung am Dienstag den Haftbefehl gegen ihn in einen Hausarrest umgewandelt.

Staatsanwalt Francesco Verusio, der Francesco Schettino nach der Havarie hatte festnehmen lassen, äußerte Unverständnis über diese Entscheidung. Dem Kapitän wird mehrfache fahrlässige Tötung, Havarie und Verlassen des Schiffes während der Evakuierung vorgeworfen.