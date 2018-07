Frankfurt/Main (SID) - Mehr Präsenz im Fernsehen soll den Bekanntheitsgrad der Ironman-Veranstaltungen in Deutschland steigern. In Zusammenarbeit mit dem Sportmarketing-Unternehmen Infront sollen zwischen Mai und Oktober 14 Magazin-Shows über die wichtigsten Ironman-Veranstaltungen in Deutschland berichten. Nach Aussage von Kai Walter, Geschäftsführer der europäischen Ironman-Zentrale, stehen Verhandlungen mit einem deutschen Fernsehsender kurz vor dem Abschluss.