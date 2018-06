Peking (dpa) - Die Weltbank warnt vor einem Absturz der gesamten Weltwirtschaft. Mit 2012 habe ein «schwieriges Jahr» begonnen. Die Weltwirtschaft sei in eine gefährliche Phase eingetreten, heißt es in der heute in Peking veröffentlichten Weltbank-Prognose. So werde die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen. Das erwartete globale Wachstum wurde um mehr als einen Prozentpunkt für dieses Jahr gestutzt. Sollte sich die Krise verschlimmern, warnen die Autoren des Reports, würde sie keine Weltregion verschonen.

