Berlin (dpa) - Die 77. Internationale Grüne Woche wird heute Abend in Berlin eröffnet. An der weltgrößten Schau der Agrar- und Ernährungswirtschaft beteiligen sich mehr als 1600 Aussteller. Die Messe Berlin erwartet vom 20. bis 29. Januar mehr als 400 000 Besucher. Zu den politischen Themen zählen der Antibiotikaeinsatz in Mastbetrieben, der Tierschutz und die weltweite Ernährungssituation. Regierungsvertreter aus rund 75 Ländern haben ihr Kommen angekündigt. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner eröffnet die Grüne Woche am Abend offiziell.

