Berlin (SID) - Center Torin Francis von Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sich im Eurocupspiel am Dienstag beim italienischen Vertreter Benetton Treviso (64:72) einen Haarriss im rechten Unterarmknochen zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Mittwoch. Francis wird seiner Mannschaft drei Wochen fehlen. Das Spiel in Italien war die erste Partie der Top-16-Runde im Eurocup.