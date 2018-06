Straßburg (dpa) - In Europa soll mehr Elektroschrott recycelt werden. Angesichts steigender Rohstoffpreise will die EU Rohstoffe wie Gold und Kupfer etwa aus alten Handys oder Kühlschränken zurückgewinnen. Das EU-Parlament stimmte für die Neufassung eines Gesetzes von 2003. Die Mitgliedsstaaten müssen künftig höhere Quoten für das Sammeln und Recyceln erfüllen. Von 2016 an sollen 45 Prozent der Neugeräte wieder recycelt werden, ab 2019 rund 65 Prozent. Für einige osteuropäische Länder gelten längere Übergangsfristen.

