Roermond (SID) - Michael Schumachers wegen versuchten Totschlags angeklagter ehemaliger Teamkollege Jos Verstappen wird am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen. Das beschloss am Donnerstag eine Strafkammer in Roermond. Dem 39 Jahre alten Niederländer, der 1994 an der Seite des deutschen Rekordweltmeisters mit dem Benetton-Team im Formel-1-Zirkus unterwegs war, wird vorgeworfen, dass er am 4. Januar versucht haben soll, seine Ex-Freundin in Roermond zu überfahren. Verstappen bestreitet die Vorwürfe, musste aber dennoch mehrere Tage in Untersuchungshaft bleiben.

Bereits in der Vergangenheit war Verstappen straffällig geworden. 2009 stand er wegen Misshandlung seiner Ex-Frau vor Gericht. Zwar wurde er freigesprochen, die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn jedoch wegen Bedrohung und Stalking zu einer Geldstrafe von 1650 Euro und drei Monaten Haft auf Bewährung. Er hatte die Frau mit SMS bedroht.