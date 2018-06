Mönchengladbach (SID) - Fußball-Zweitligist Alemannia Aachen hat Angreifer Fabian Bäcker bis Saisonende an seinen alten Verein Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Der 20-Jährige war zu Saisonbeginn an den Tivoli gewechselt, bestritt dort wegen mehrerer Verletzungen aber erst ein Spiel. "Hoffentlich sind im Sommer die Vorzeichen für einen Neustart bei der Alemannia besser", sagte Sportdirektor Erik Meijer. In Mönchengladbach soll Bäcker bei der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt werden.

Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze der Schwarz-Gelben. Präsident Alfred Nachtsheim wird bei der Mitgliederversammlung am 29. März auf eigenen Wunsch nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen. Designierter Nachfolger ist der Aufsichtsratsvorsitzende Meino Heyen.