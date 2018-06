Madrid (dpa) - Der FC Barcelona hat den großen Rivalen Real Madrid erneut bezwungen und steht vor dem Einzug ins Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals. Die Katalanen setzten sich am Abend im Clásico-Hinspiel in Madrid mit 2:1 durch. Carles Puyol und Eric Abidal erzielten die Tore für Barca. Cristiano Ronaldo hatte die «Königlichen» in Führung gebracht. Die Entscheidung über den Halbfinal-Einzug fällt im Rückspiel am kommenden Mittwoch im Camp Nou von Barcelona. Das Duell in der spanischen Liga hatte Barca mit 3:1 für sich entschieden.

