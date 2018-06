Los Angeles (SID) - Superstar David Beckham spielt in der amerikanischen Major League Soccer zwei weitere Jahre für Meister Los Angeles Galaxy. Beckham und Galaxy bestätigten den Deal am Mittwoch. "Ich hatte viele Angebote aus der ganzen Welt", sagte der Mittelfeldstar: "Ich bin aber nach wie vor hochmotiviert, in den USA zu spielen und mit Galaxy noch einige Titel zu gewinnen."

Beckhams Fünfjahresvertrag mit Galaxy war nach dem Gewinn des US-Titels im Oktober 2011 ausgelaufen. Der 36-Jährige hatte dafür insgesamt 32,5 Millionen Dollar (25,3 Millionen Euro) kassiert. Der neue Vertrag soll eine Klausel beinhalten, die es Beckham erlaubt, beim olympischen Turnier im Sommer in London in der englischen Nationalmannschaft zu spielen. Zuletzt war "Becks" unter anderem mit dem französischen Erstligisten Paris St. Germain in Verbindung gebracht worden.