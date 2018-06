St. Petersburg (SID) - Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat am Donnerstag nochmals die Visa-Freiheit für Fußball-Fans bei der WM 2018 in Russland bestätigt. Putin empfing in St. Petersburg FIFA-Chef Joseph S. Blatter und UEFA-Präsident Michel Platini aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des nationalen Fußball-Verbandes. "Russland hat entschieden, alle Fans bei der WM 2018 ins Land zu lassen, wenn sie eine Eintrittskarte besitzen", sagte Putin bei einem Empfang in seiner Heimatstadt, "und wir wollen die Fans mit WM-Tickets zwischen den WM-Städten kostenlos reisen lassen."

Putin gab außerdem seinem Wunsch Ausdruck, dass zu keinen Ausschreitungen bei der WM kommen werde. "Ich hoffe, dass es trotz der bekannten natürlichen Animositäten zivilisiert zugehen wird", sagte der Premierminister bei einem Treffen mit Fan-Gruppen.