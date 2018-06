Shanghai (SID) - Der ivorische Angreifer Didier Drogba vom Fußball-Erstligisten FC Chelsea steht offenbar vor dem Absprung nach China. Der chinesische Spitzenklub Shanghai Shenhua hat erste Gespräche mit dem Altstar aufgenommen, allerdings scheint es bei den Verhandlungen noch einige Baustellen zu geben. "Wir haben mit Drogba gesprochen", sagte ein Sprecher des Klubs der französischen Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag und ergänzte: "Die Situation ist jedoch komplexer als bei Anelka. Wir können nicht sicher sagen, dass Drogba unterschreibt."

Sollte es zu einem Transfer kommen, würde der Chelsea-Torjäger auf seinen ehemaligen Teamkollegen Nicolas Anelka treffen. Der französische Ex-Nationalspieler hatte Mitte Dezember einen Zweijahresvertrag in Shanghai unterschrieben. Drogbas Vertrag an der Stanford Bridge läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung um nur ein Jahr hatte der 33 Jahre alte Ivorer abgelehnt.