Los Angeles (dpa) - David Beckham setzt seine Fußball-Karriere bei der Los Angeles Galaxy fort. Wie der Verein aus der Major League Soccer (MLS) in einem Schreiben mitteilte, unterschrieb Beckham für zwei weitere Jahre bei den Kaliforniern.

«Dies war eine wichtige Entscheidung für mich. Ich hatte viele Angebote von Clubs aus der ganzen Welt. Aber ich brenne immer noch darauf, in Amerika zu spielen und mit Galaxy Titel zu gewinnen», sagte Beckham in der Vereinsmitteilung.

Der 36-jährige Engländer war im Juli 2007 von Real Madrid nach Los Angeles gewechselt und hatte mit dem kalifornischen Club im November durch einen 1:0-Finalsieg gegen Houston Dynamo seine erste MLS-Meisterschaft gewonnen.

Nachdem sein Fünfjahresvertrag am 31. Dezember endete, wurde Beckham unter anderem mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Das Team aus der französischen Hauptstadt hatte ihm einen Kontrakt über anderthalb Jahre für 17,9 Millionen Dollar angeboten, den Beckham jedoch abgelehnt hatte. «Ich bin begeistert, dass David sich entschieden hat, zurückzukommen», betonte Galaxy-Trainer Bruce Arena. «Meiner Meinung nach war er einer der besten MLS-Spieler der vergangenen Saison. Ohne ihn hätten wir nicht Meister werden können», so Arena weiter.