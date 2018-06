Stuttgart (dpa) - Jogginghosen sollen gemütlich sein, hängen oft auf halb acht und lösen bei vielen Beobachtern Unverständnis aus. Wer den wolligweichen bis pseudosportlichen Schlabberlook in vollem Ausmaß zelebrieren will, nimmt am Internationalen Jogginghosentag teil.

Der findet laut entsprechender Facebook-Seite seit geraumer Zeit immer am 21. Januar statt. Dieses Jahr machen die Erfinder allerdings eine Ausnahme und gönnen sich und ihren modischen Sinnesgenossen auch den 20. Januar - «weil der 21. Samstag ist und trotzdem alle die Chance haben sollen, mit der Jogger in die Schule und zur Arbeit zu gehen». ( http://dpaq.de/MPwH2)