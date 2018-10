Hamburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister HSV Hamburg will Talant Duschebajew als neuen Trainer verpflichten. Wie die Hamburger Morgenpost in ihrer Freitagausgabe berichtet, liegt dem 43-Jährigen ein Angebot der Hamburger vor. Der Coach der spanischen Spitzenmannschaft Atlético Madrid soll im Sommer zum HSV wechseln und dort einen Vertrag für mindestens zwei Jahre unterschreiben. "Der HSV ist ein toller Klub. Ich fühle mich von dem Angebot geehrt", sagte Duschebajew dem Blatt. Der HSV Hamburg hatte sich im Dezember von seinem bisherigen Trainer Per Carlén getrennt, der erst zu Saisonbeginn verpflichtet worden war.

Ex-Spielmacher Duschebajew wurde in seiner aktiven Zeit als Spieler zweimal zum Welthandballer gewählt und mit der russischen Nationalmannschaft Weltmeister und Olympiasieger. Vier Jahre spielte er in Deutschland für Nettelstedt und Minden. Seit 2005 ist der Kirgise mit spanischem Pass als Trainer bei BM Atlético Madrid (ehemals Ciudad Real) tätig. In dieser Zeit gewann er drei Mal die Champions League und wurde vier Mal spanischer Meister.