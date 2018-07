Nis (dpa) - Die deutschen Handballer sind als Gruppenerste bei der EM in Serbien in die Hauptrunde eingezogen. Durch das 29:24 gegen den WM-Vierten Schweden wahrte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger in Nis auch ihre Olympia-Chance. Weil im weiteren Spiel der Gruppe B Tschechien gegen Mazedonien mit 21:27 verlor, nimmt Deutschland als Gruppensieger 4:0 Punkte mit in die Hauptrunde. Erster Gegner am Samstag ist Gastgeber Serbien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.