Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) reist heute für zwei Tage in die USA. In der Hauptstadt Washington will er sich am Abend mit IWF-Chefin Christine Lagarde treffen.

Für Freitag ist ein Gespräch mit US-Außenministerin Hillary Clinton vorgesehen. Zudem will Westerwelle eine Rede zur Euro-Krise am renommierten Brookings-Institut für Politik und Wirtschaft halten. Hauptthemen des Besuchs werden die Lage in Syrien, der Atomstreit mit dem Iran, der Arabische Frühling und die Vorbereitung des Nato-Gipfels im Mai sein.