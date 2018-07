Köln (SID) - Die Sommerspiele 2012 in London werden ohne die Leichtathletik-Olympiasieger Nelson Evora und Jelena Slesarenko stattfinden. Der 2008 in Peking im Dreisprung siegreiche Portugiese erklärte am Donnerstag seinen Verzicht aufgrund einer Stressfraktur am Schienbein. Die zwei Jahre ältere Slesarenko (29), die 2004 in Athen den Hochsprung gewonnen hatte, erwartet ihr erstes Kind. Die Russin war 2008 Vierte, ebenso 2011 bei der WM.