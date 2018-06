New York (dpa/pe) - US-Schauspielerin Zooey Deschanel (32) ist es leid, andauernd als Trendsetter zu gelten. «Ein It-Girl ist etwas, was nur eine bestimmte Zeit lang gilt. Aber alle nennen mich immer noch It-Girl und da muss ich einfach lachen, weil sie das schon so oft gemacht haben (..) Was soll das denn sein: it?», sagte sie dem US-Magazin «Allure».

Einen neuen Trend setzt sie allerdings mit der Verweigerung, super schlank zu sein: «Manche Leute um mich herum wiegen 40 Kilo. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich dick bin. Ich bin sehr klein, aber ich hab ein gesundes Gewicht. Das ist vielleicht in Hollywood ein bisschen seltsam», so die Schauspielerin. Für ihre Rolle in der TV-Comedy «New Girl» war sie für einen Golden Globe nominiert, ging allerdings leer aus.