New York (dpa) - US-Musiker Nick Jonas (19) soll «Harry Potter»-Schauspieler Daniel Radcliffe (22) am New Yorker Broadway in dem Musical in «How to Succeed in Business Without Really Trying» ablösen. Er spielt die Rolle des gewieften Emporkömmlings Pierrepont Finch. Von Radcliffe holte er sich ein paar Tipps und Tricks.

«Er hat mir ein paar Sachen gesagt, nach dem Motto 'Fackel-hochhalten'. Es gibt einen Witz, den Robbie Morse (der erste Finch von 1961) Matthew Broderick erzählt hat und Matthew Broderick hat ihn ihm erzählt. Alle Finches haben sich diesen Witz weitererzählt. Aber ich werde den Witz aus Respekt für die Finches der Vergangenheit geheim halten», sagte er der New Yorker Stadtzeitung «Time Out New York». Jonas, Teil des Rocktrios Jonas Brothers ist zum ersten Mal am 24. Januar in der Rolle des Pierrepont Finch zu sehen. dpa/pe