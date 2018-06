Tschechien-Pleite: Deutsche Handballer Gruppenerste

Nis (dpa) - Die deutschen Handballer sind als Gruppenerste bei der EM in Serbien in die Hauptrunde eingezogen. Durch das 29:24 (20:15) gegen den WM-Vierten Schweden wahrte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger am Donnerstag in Nis auch ihre Olympia-Chance. Weil im weiteren Spiel der Gruppe B Tschechien gegen Mazedonien mit 21:27 verlor, nimmt Deutschland als Gruppensieger 4:0 Punkte mit in die Hauptrunde. Erster Gegner am Samstag ist Gastgeber Serbien. Bester deutscher Torschütze gegen den Rekord-Europameister war Uwe Gensheimer (9/3) von den Rhein Neckar Löwen. Hinter einer starken Abwehr überzeugte auch Torhüter Silvio Heinevetter.

Kanadische Freestylerin Burke gestorben

Park City (dpa) - Die kanadische Ski-Freestylerin Sarah Burke ist neun Tage nach ihrem schweren Sturz beim Training in Park City gestorben. Das teilte der kanadische Ski-Freestyle-Verband am Donnerstag mit. «Wir übermitteln unser tiefes Mitgefühl an die Familie von Sarah Burke, die heute in einem Krankenhaus in Salt Lake City gestorben ist», vermeldete der Verband auf seiner Facebook-Seite. Die 29 Jahre alte Halfpipe-Weltmeisterin von 2005 war am 10. Januar beim Training auf dem Kopf gelandet und einen Tag später im Krankenhaus von Salt Lake City operiert worden.

Neuner gewinnt im Biathlon-Sprint von Antholz

Antholz (dpa) - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magalena Neuner hat zum Auftrakt des Weltcups im italienischen Antholz ihren 29. Weltcupsieg gefeiert. Die Doppel-Olympiasiegerin war am Donnerstag im Sprint über 7,5 Kilometer trotz einer Strafrunde nicht zu schlagen. Zweite wurde mit einem Rückstand von 17,5 Sekunden die fehlerfrei gebliebene Finnin Kaisa Mäkäräinen. Auf Rang drei lief die Weißrussin Darja Domratschewa. Sie hatte nach zwei Schießfehlern 30,5 Sekunden Rückstand auf Neuner. Damit baute die Doppel-Olympiasiegerin ihre Führung im Gesamtweltcup aus.

«Formalie»: Robben will Vertrag in München verlängern

München (dpa) - Arjen Robben will seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München verlängern. «Das ist eine Formalie», sagte der niederländische Nationalspieler der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag) mit Blick auf eine Ausweitung seines noch bis 2013 laufenden Vertrags. «Wenn es noch fünf oder zehn Vereine gäbe, die größer sind als Bayern, dann könnte man sagen: Okay, ich habe vielleicht noch ein Ziel. Aber der FC Bayern ist schon ganz oben, der Verein gehört zu den besten in der Welt.» Robben ist seit Sommer 2009 beim FC Bayern.

Wasserballer landen gegen Spanien ersten EM-Sieg

Eindhoven (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben ihre Chance auf den Einzug in die Medaillenrunde bei den Europameisterschaften in Eindhoven gewahrt. Nach zwei Niederlagen gab es nun im dritten Spiel gegen Spanien den ersten Sieg. Nach dem 16:10 (4:2,5:4,4:2,3:2) am Donnerstag kann das Team von Bundestrainer Hagen Stamm noch in die Runde um die Plätze eins bis sechs einziehen. Die letzte EM-Medaille für Deutschland hatte es 1995 in Wien mit Bronze gegeben.

Klitschkos WM-Kampf gegen Mormeck nun am 3. März

Hamburg (dpa) - Boxweltmeister Wladimir Klitschko holt die ausgefallene Titelverteidigung gegen den Franzosen Jean-Marc Mormeck am 3. März in Düsseldorf nach. Der Kampf sollte dort zunächst am 10. Dezember stattfinden, war aber wegen einer Nierenoperation bei Klitschko abgesagt worden. Die Zuschauer würden «einen Titelverteidiger in Bestform und einen unvergesslichen Abend erleben. Das verspreche ich», sagte Klitschko am Donnerstag. Austragungsort ist die Esprit-Arena. Über 35 000 Tickets sind bereits verkauft worden. Karten, die für den ursprünglichen Termin ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit.

BVB-Profi Götze fällt gegen HSV aus

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Jungstar Mario Götze wird beim Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim Hamburger SV (15.30 Uhr) fehlen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. «Bei der Vorbereitung, die er hinter sich hat, macht ein Einsatz auch keinen Sinn», sagte BVB-Cheftrainer Jürgen Klopp. «Wir müssen nichts übers Knie brechen. Es sind genügend andere fitte Spieler da.» Götze laboriert an Problemen im Adduktorenbereich. Fraglich ist der Einsatz von Torwart Roman Weidenfeller.

Lisicki in Melbourne als vierte Deutsche weiter

Melbourne (dpa) - Sabine Lisicki hat bei den Australian Open als vierte deutsche Tennisspielerin die dritte Runde erreicht. Die Berlinerin gewann am Donnerstag in Melbourne gegen Shahar Peer aus Israel leicht und locker mit 6:1, 6:2 und hat damit beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison zum zweiten Mal nach 2008 die zweite Runde überstanden. Lisicki verwandelte nach 53 Minuten ihren zweiten Matchball. Zuvor waren bereits Julia Görges, Mona Barthel und Angelique Kerber in die dritte Runde eingezogen.

Nowitzki in Los Angeles erneut knapp geschlagen

Los Angeles (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben auch ihr zweites Basketball-Gastspiel in Los Angeles kurz vor Schluss verloren. Der NBA-Meister unterlag am Mittwoch (Ortszeit) 89:91 bei den erheblich verstärkten Los Angeles Clippers, nachdem es am Montag eine knappe 70:73-Niederlage bei den Lakers gegeben hatte. Dallas kassierte im 15. Saisonspiel damit die siebte Niederlage. Nowitzki und Delonte West waren mit jeweils 17 Punkten die besten Werfer der Gäste, bei den Clippers ragte Mo Williams mit 25 Punkten heraus.

Greipel mit Etappensieg zurück an die Spitze

Victor Harbor (dpa) - Radprofi André Greipel hat sich mit seinem zweiten Etappensieg die Gesamtführung bei der Tour Down Under in Australien zurückgeholt. Der Hürther gewann am Donnerstag im Sprint den dritten Tagesabschnitt über 134,5 Kilometer von Unley nach Victor Harbor. In der Gesamtwertung liegt Greipel nun wieder acht Sekunden vor Martin Kohler. Der Schweizer hatte am Mittwoch die Spitzenposition in der Gesamtwertung übernommen.