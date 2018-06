München (dpa) - Im Prozess gegen den früheren Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), Christoph Öfele, wird heute vor dem Landgericht München das Urteil erwartet.

Der 43-Jährige hatte am Dienstag Insiderhandel in 92 Fällen zugegeben und damit die Vorwürfe der Anklage in vollem Umfang eingeräumt. Durch die illegalen Aktiengeschäfte machte der Diplom-Volkswirt nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einen Millionengewinn.

Im Gegenzug für das Geständnis stellte das Gericht dem früheren SdK-Sprecher eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren und eine Geldstrafe in Aussicht. Außerdem soll er dem Gericht zufolge den größten Teil seines Vermögens in Höhe von mehr als 200 000 Euro an die Staatskasse zahlen. Öfele war früher auch Aufsichtsratschef des Fußballclubs 1860 München. Als seine Verwicklung in den Aktienskandal bekannt wurde, legte er den Posten bei den Löwen nieder.

