Braunschweig (dpa) - Das Braunschweiger Landgericht will voraussichtlich heute im Missbrauchs-Prozess gegen einen katholischen Geistlichen das Urteil verkünden. Der Pastor aus Salzgitter hatte zum Beginn der Verhandlung gestanden, drei Jungen im Alter von neun bis 15 Jahre missbraucht zu haben.

Eines der Opfer hatte sich Jahre nach dem Missbrauch offenbart. Insgesamt werden dem 46-Jährigen 280 Fälle von 2004 bis 2011 zur Last gelegt. Am Vormittag sollen die Mutter zweier Opfer und eine Erziehungsberaterin vernommen werden. Nach den vier Plädoyers der Anklage, der zwei Nebenkläger und des Verteidigers wird dann am Nachmittag das Urteil erwartet.