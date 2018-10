Hamburg (dpa) - Der Treibstoff an Bord der havarierten «Costa Concordia» soll von Ende diese Woche an geborgen werden - abhängig vom Wetter. Das teilte die deutsche Niederlassung von Costa Crociere, Costa Kreuzfahrten, in Hamburg mit.

Das niederländische Bergungsunternehmen Smit Salvage habe einen Plan ausgearbeitet, der mit den italienischen Behörden erörtert und «zur Umsetzung ab dem Ende dieser Woche» verabschiedet worden sei.

Wann genau es mit dem Abpumpen losgehen soll, konnte ein Unternehmenssprecher nicht sagen. Das hänge auch vom Wetter vor Ort ab. Die Aktion wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Unklar ist, wie viel Treibstoff noch genau an Bord ist. Das Schiff kann maximal 2400 Tonnen bunkern.

