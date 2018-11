Rom (dpa) - Die Suche nach Vermissten geht auch am sechsten Tag nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffs «Costa Concordia» weiter. Das Wrack sinkt weiter ab und droht in die Tiefe zu rutschen. Die Suche ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil in der Region schlechteres Wetter aufzieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.