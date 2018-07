Giglio (dpa) - Die Suche nach Vermissten geht am sechsten Tag nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffs «Costa Concordia» weiter. Das teilte ein Sprecher der Rettungsmannschaften am Donnerstag auf der Insel Giglio der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Suche war am Vortag unterbrochen worden. Das Wrack war weiter abgesunken und drohte in die Tiefe zu rutschen. Die Suche ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil in der Region schlechteres Wetter aufzieht.

