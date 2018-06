Berlin (dpa) - Deutsch-Programme für Kita-Kinder mit Förderbedarf schöpfen einer neuen Überblicksarbeit zufolge ihr Potenzial noch nicht aus.

«Es fehlt nicht an Engagement, sondern eher an Erfolgen», schreiben die Autoren vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in dem am Donnerstag veröffentlichten Papier («Dem Nachwuchs eine Sprache geben»). Bislang seien nur drei und damit viel zu wenige der bundesweit zahlreichen Ansätze evaluiert worden.

«Von daher wissen wir noch gar nicht, ob vielleicht ein Goldstandard darunter ist», sagte Mitautorin Tanja Kiziak. Bei der Übersicht über die vorhandenen Ansätze werde jedoch klar: «Im Alltag der Kinder muss noch viel mehr passieren. Separate Sprachkurse alleine reichen nicht aus». Die Förderprogramme seien in der Regel zu kurz, die Mitarbeiter oft nicht genügend geschult.

Die Zahl der Kinder im Kita-Alter, die nicht ausreichend deutsch sprechen, wächst - das zeigen die Zahlen in der Überblicksarbeit. In Großstädten tritt das Problem demnach verstärkt auf: Nach 2010 veröffentlichten Ergebnissen lag in Berlin der Anteil bei den Kindern mit ausländischen Wurzeln bei 34 Prozent, in München bei 46 Prozent. Auch Kinder aus niedrigen sozialen Schichten haben oft Sprachdefizite.

«Ein früher Kita-Besuch ist deshalb wichtig, um die Basiskompetenz bis zur Einschulung zu vermitteln», betont Kiziak. Denn den betroffenen Kindern fehle das notwendige «Sprachbad», um deutsch in Familie und Wohnumfeld wie von selbst zu lernen. Besonders Kitas in Problembezirken bieten demnach oft keinen ausgewogenen Sprachmix: «Hier kann vielleicht eine bessere personelle und pädagogische Ausstattung helfen, eine Kita im 'Problembezirk' attraktiv zu machen.»

Derzeit müssten Erzieher häufig nach nur wenigen Tagen Schulung das Sprachprogramm übernehmen. «Viele Erwachsene tendieren aber dazu, selbst zu sprechen, anstatt die Kinder sprechen zu lassen», berichtet Mitautorin Vera Kreuter. Dies bringe den Kindern wenig. Eine Kombination aus langfristigen Sprachkursen in kleinen Gruppen und Sprachförderung im Kita-Alltag verspreche die besten Erfolge.

Berlin Institut