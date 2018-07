Frankfurt (SID) - Die LTi Giessen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga das Hessenderby bei den Frankfurt Skyliners mit 78:65 (38:33) für sich entschieden und Revanche für die Hinspiel-Niederlage vor zweieinhalb Wochen genommen. Beste Werfer der Gießener waren vor 5002 Zuschauern mit jeweils 17 Punkten Koko Archibong und Barry Stewart, aufseiten der Gastgeber zeigte sich Devin Gibson mit 21 Zählern treffsicher.

"Wir haben das Spiel im ersten Viertel verloren. Sie konnten 28 Punkte erzielen und haben dadurch Selbstbewusstsein getankt", sagte Frankfurts Trainer Muli Katzurin, "wir waren heute einfach nicht gut genug und Gießen hat verdient gewonnen." Gäste-Coach Björn Harmsen meinte: "Wir haben auch in knappen Situationen sehr aggressiv gekämpft und die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben defensiv sehr gut gespielt, offensiv den Ball sehr gut bewegt und sehr geduldig innen attackiert."

Das Team aus Gießen, das im ersten Spiel des neuen Jahres zu Hause ein 56:64 gegen Frankfurt kassiert hatte, verbesserte sich mit 14:24 Punkten auf den 14. Tabellenplatz. Frankfurt (16:22) bleibt Zwölfter.

Das Duell in Frankfurt war die einzige Bundesliga-Begegnung des Wochenendes. Am Samstag (20.30 Uhr/Sport1) findet in Ludwigsburg das Allstar-Spiel statt.