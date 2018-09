Salt Lake City (dpa) - Die Dallas Mavericks sind nach zwei bitteren Niederlagen in Los Angeles zurück in der Erfolgsspur. In der Nacht zum Freitag gewann das Team um den deutschen Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Utah Jazz mit 94:91 (59:50).

«Das war ein großer Sieg. Das ist eine verdammt harte Arena, in der man erstmal ein Spiel gewinnen muss», sagte Nowitzki nach der umkämpften Partie. Die «Mavs» brauchten nicht einmal einen überragenden Tag ihres besten Schützen. Der lange Würzburger steuerte für ihn mäßige zwölf Punkte bei.

Eine Verletzung am rechten Knie behinderte Nowitzki allerdings deutlich. Im letzten Viertel traute sich der 33-Jährige nur noch einen einzigen Wurf zu. Shawn Marion sprang mit seiner besten Saisonleistung und 22 Punkten in die Bresche, auch die 17 Zähler von Rodrigue Beaubois taten dem Punktekonto der Texaner gut. «Wir haben uns nicht unterkriegen lassen», lobte Marion seine Mitspieler.

Auch Trainer Rick Carlisle sieht die Mavericks wieder auf einem guten Weg. «Wir machen stetig Fortschritte. Aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Es geht nicht über Nacht», meinte der Headcoach, der in Salt Lake City erneut den an einer Fußverletzung laborierenden Vince Carter verzichten musste. In der Nacht zum Sonntag müssen sich Nowitzki und Co. bei den New Orleans Hornets bewähren.

Die Utah Jazz hatten acht der letzten neun Spiele gewonnen. Entsprechend groß war das Selbstvertrauen in eigener Halle. Al Jefferson war mit 22 Punkte bester Werfer seines Teams. «Wir müssen uns erst den Ruf erarbeiten, dass man uns nicht herumschubsen kann», sagte Jefferson.