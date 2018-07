Antholz (dpa) - Andreas Birnbacher ist beim Biathlon-Weltcup in Antholz im Sprint auf Rang vier gelaufen. Der Schlechinger hatte nach einem Schießfehler als bester Deutscher 23,2 Sekunden Rückstand auf den schwedischen Überraschungssieger Fredrik Lindström.

Weltmeister Arnd Peiffer ging nach fehlerfreiem Schießen als Führender in die Schlussrunde, musste sich dann aber mit Rang fünf zufriedengeben. Zweiter wurde der Russe Jewgeni Garanitschew vor Martin Fourcade aus Frankreich.

Der dreimalige Olympiasieger Michael Greis schoss bei seiner Rückkehr in den Weltcup-Zirkus zwar zehnmal ins Schwarze, in der Loipe war der 35-Jährige jedoch zu langsam und kam nur im Mittelfeld ein. Der in der Saisonvorbereitung durch eine Fußverletzung gehandicapte Greis hatte die letzten beiden Weltcups ausgelassen und stattdessen zu Hause trainiert.