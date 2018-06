Antholz (dpa) - Andreas Birnbacher und Arnd Peiffer sind schon nah an der WM-Form, für Routinier Michael Greis wird es mit Blick auf die Heim-Titelkämpfe dagegen langsam eng.

Im Sprint von Antholz lief Birnbacher trotz eines Schießfehler auf Rang vier und untermauerte wie der fünftplatzierte Weltmeister Peiffer seinen Status als derzeit bester deutscher Biathlet. Der einstige Leitwolf Greis musste sich bei seiner Rückkehr in den Weltcup-Zirkus dagegen mit Rang 32 begnügen. Bis zur Heim-WM in Ruhpolding wartet noch viel Arbeit auf den 35-Jährigen. Die Zeit könnte knapp werden

Zu seinem ersten Weltcupsieg sprintete überraschend der Schwede Fredrik Lindström. Zweiter wurde der Russe Jewgeni Garanitschew vor Martin Fourcade aus Frankreich. Birnbacher hatte am Ende 23,2 Sekunden Rückstand auf die Spitze, der als Führender in die Schlussrunde gegangene Peiffer 27,9 Sekunden. Florian Graf (2) wurde 25., Michael Rösch landete nach vier Fehlern abgeschlagen auf Rang 83. Simon Schempp konnte wegen einer Grippe nicht starten.

Wenngleich er das Podest knapp verpasst hatte, war Birnbacher sehr zufrieden. «Läuferisch war ich wohl noch nie so gut in Form wie in diesem Jahr. Ich kann immer mit um die Top drei laufen, das ist ein super Gefühl», sagte der Schlechinger. Angst, dass die Form nicht bis zum Saisonhöhepunkt in Ruhpolding halten könnte, hat er nicht: «Ich glaube schon, dass das bis zur WM so reicht.»

Genauso so optimistisch blickt Sprint-Weltmeister Peiffer dem Saisonhöhepunkt entgegen, obwohl der 24-Jährige die für viele Athleten schwierige Höhe von 1600 Metern zu spüren bekam. Er ging als Führender in die Schlussrunde, baute dann jedoch stetig ab. «Das war am Ende eine ganz schöne Quälerei und nicht mein bester Lauftag», gab der Harzer zu und ergänzte: «Ich habe trotzdem das Optimum herausgeholt.»

Greis hatte sich ein besseres Comeback erhofft. Der in der Saisonvorbereitung durch eine Fußoperation gehandicapte Olympiasieger hatte die letzten beiden Weltcups in Oberhof und Nove Mesto ausgelassen und stattdessen zu Hause trainiert. Am Schießstand traf er zwar zehnmal ins Schwarze, in der Loipe wurde jedoch einmal mehr deutlich: Zur Spitze fehlt allerhand. 1:44,2 Minuten war Greis langsamer als der Sieger. ««Mit der Null am Schießstand bin ich zufrieden. Aber läuferisch ging es richtig schlecht», sagte er und bestätigte das, was die Bilder von der Strecke erahnen ließen.