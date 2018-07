New York (dpa) - Der US-Aktienmarkt hat die Handelswoche mehrheitlich mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial stieg mit plus 0,76 Prozent auf 12720 Punkte. Auf Wochensicht verzeichnete er damit einen Gewinn von 2,40 Prozent. Der Wert des Euro hat sich im New Yorker Handel im Vergleich zum europäischen Handel kaum verändert. In New York notierte der Außenwert der Gemeinschaftswährung bei zuletzt 1,2930 Dollar.

