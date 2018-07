Berlin (SID) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hegt keine Zweifel an einer Finalteilnahme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde in diesem Sommer in Polen und der Ukraine. "In meinem Terminkalender steht: 1. Juli, 20.15 Uhr: Kiew, EM-Finale", sagte er in einem Interview mit der Zeitschrift Super Illu. Da er davon ausgehe, dass die DFB-Auswahl im Endspiel stehen werde, habe er "den Termin schon fest eingeplant".

Ferner sagte Friedrich, dass die beiden EM-Gastgeber im Vorfeld des Turniers (8. Juni bis 1. Juli) mit den deutschen Behörden kooperieren. Deutschland habe viel Erfahrung mit der Sicherheit bei Großveranstaltungen, deshalb sei sein Eindruck, dass sowohl die Polen als auch Ukrainer Unterstützungsangebote gerne annehmen. "Dabei geht es um Konzepte der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und Notfallvorsorge. Darüber hinaus laufen derzeit die konkreten Absprachen über die bei internationalen Turnieren üblichen Unterstützungsleistungen", sagte der Minister.

In Deutschland bemühten sich Vereine und Verbände, das Problem der Fankrawalle in den Griff zu bekommen. "Wir haben uns im Herbst darauf verständigt, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten auch anlassbezogen in der Task Force Sicherheit zu organisieren. Einzelne Vorgänge wird man nie ganz verhindern können, aber wir handeln entschlossen." Es gelte die klare Linie: Dialog auf breitester Front und faires Miteinander, wo immer es möglich sei. "Und wo es nichts hilft, wird hart durchgegriffen."

Friedrich bekräftigte noch einmal die Notwendigkeit des Verbotes von Pyrotechnik. Die sei "brandgefährlich", so der Bundesinnenminister, dabei entstehende Temperaturen von über 1000 Grad könnten Menschen lebensgefährlich verletzen: "Daher bleibt es dabei: Pyrotechnik ist in Stadien verboten."