Köln (SID) - Auch Horst Eckel, Fußball-Weltmeister von 1954, engagiert sich für die Initiative "Anstoß für ein neues Leben". Der rheinland-pfälzische Justizminister Jochen Hartloff und Eckel werden am Samstag (10.00 Uhr bis 15.00 Uhr; Podiumsdiskussion 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr) in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt den Startschuss für das Projekt geben. Der 32-malige Nationalspieler und "Held von Bern" kommt als Botschafter der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in die Vorderpfalz.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Initiative in Nordrhein-Westfalen wird diese Aktion nun auch in Rheinland-Pfalz gestartet. Gleichzeitig gaben der 1. FC Kaiserslautern sowie deren früherer Profi Axel Roos bekannt, dass sie dieses Projekt unterstützen werden. In den nächsten Monaten soll "Anstoß für ein neues Leben" auch in Berlin, Niedersachsen und Sachsen umgesetzt werden.