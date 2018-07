Los Angeles (SID) - David Beckham will in Kalifornien seine Karriere nicht langsam ausklingen lassen, sondern seine Titelsammlung vergrößern. "Wir sind noch nicht am Ziel. Ich bin mit einer Meisterschaft noch nicht zufrieden, ich will mehr", sagte der Glamour-Boy des Fußballs nach seiner Vertragsverlängerung beim US-Klub Los Angeles Galaxy. Acht Meistertitel stehen bisher in der sportlichen Vita des 36-Jährigen: sechs mit Manchester United, einer mit Real Madrid und seit Oktober der erste in Übersee.

Beckham bemühte sich nach der Unterschrift unter einen neuen, mit umgerechnet knapp zwölf Millionen Euro dotierten Zweijahresvertrag beim MLS-Meister, auf der Pressekonferenz im Staples Center auch sportliche Gründe für seine Rückkehr nach Los Angeles zu nennen. So spielte auch die Aussicht auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in seiner Geburtsstadt London eine Rolle. "Natürlich will ich Teil des britischen Teams sein", erklärte Beckham, "ich habe noch nie bei Olympia gespielt." Galaxy sicherte ihm zu, dass er für die Spiele freigestellt wird.

"Wenn ich gesund und in Form bin, habe ich hoffentlich eine Chance, ins Team zu kommen", sagte der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der die Londoner Olympia-Bewerbung maßgeblich unterstützt hatte. In erster Linie hatte sich Beckham "aus familiären Gründen" gegen ein Engagement in Europa entschieden. Paris St. German und "ein oder zwei" Klubs aus der englischen Premier League hatten ihn verpflichten wollen. Vor allem seine Ehefrau Victoria wollte in den USA bleiben.

Das Karriereende sei keine Option gewesen, sagte er. "Das war nie Teil meiner Pläne. Darüber haben nur andere Leute geredet. Aber das ist immer so in dieser Phase der Karriere. Aufhören? Ich habe noch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken."