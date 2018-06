Asuncion (SID) - Zwei Jahre nach seiner lebensgefährlichen Verletzung kehrt der paraguayische Profi Salvador Cabanas auf den Fußballplatz zurück. Der ehemalige Nationalspieler, dem im Januar 2010 bei einer Auseinandersetzung in einer Kneipe ein Drogendealer in den Kopf geschossen hatte, erhält beim Drittligisten 12 de Octubre einen Einjahresvertrag. Bei dem Verein aus Itagua, 30 Kilometer von der Haupstadt Asuncion entfernt, hatte der Stürmer 1997 seine Karriere begonnen. Am Montag wird der 31-jährige Cabanas mit dem Training beginnen.