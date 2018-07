Belgrad (SID) - Oliver Roggisch wird im ersten Spiel der EM-Hauptrunde gegen Gastgeber Serbien trotz gebrochener Nase auflaufen. Der Abwehrchef der deutschen Handballer hatte sich die Verletzung bei einem Zusammenprall im Schweden-Spiel (29:24) zugezogen. "Die Nase ist durch, aber ich werde spielen", sagte Roggisch am Freitag im deutschen Teamquartier in Belgrad: "Das habe ich schon öfter gemacht."

Das Spiel gegen Serbien am Samstag (20.15 Uhr/WDR und NDR) ist das erste von drei Spielen in der EM-Hauptrunde. Die weiteren Gegner sind der Vize-Weltmeister Dänemark am Montag (18.20 Uhr/ZDF) und Polen am Mittwoch (16.15 Uhr/ZDF). Deutschland war mit vier Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Serbien hat ebenfalls vier Zähler. Beide Teams kämpfen noch um eines von zwei freien Tickets für ein vorolympisches Qualifikationsturnier im Frühjahr.