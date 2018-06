Hamburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister HSV Hamburg hat Gespräche mit Talant Duschebajew über die Nachfolge des entlassenen Trainers Per Carlén bestätigt. "Talant Duschebajew ist einer der besten Trainer der Welt, da ist es logisch, dass wir uns auch mit ihm unterhalten haben", sagte Präsident Martin Schwalb. Der 43 Jahre alte Trainer der spanischen Spitzenmannschaft Atlético Madrid soll im Sommer zum HSV wechseln und dort einen Vertrag für mindestens zwei Jahre unterschreiben. "Es gibt dieses Angebot, und ich muss mich jetzt entscheiden", sagte Duschebajew.

In seiner aktiven Zeit als Spieler wurde Duschebajew zweimal zum Welthandballer gewählt und mit der russischen Nationalmannschaft Weltmeister und mit der GUS 1992 Olympiasieger. Vier Jahre spielte er in Deutschland für Nettelstedt und Minden. Seit 2005 ist der Russe mit spanischem Pass als Trainer bei BM Atlético Madrid (ehemals Ciudad Real) tätig. In dieser Zeit gewann er dreimal die Champions League und wurde viermal spanischer Meister.

Neben Duschebajew haben die Hamburger auch Gespräche mit anderen Trainern geführt. "Wir haben unter den Kandidaten aber keine Rangfolge und wir werden zu gegebener Zeit unseren Favoriten als neuen Trainer präsentieren", sagte Schwalb. Der HSV Hamburg hatte sich im Dezember von Carlén, der erst zu Saisonbeginn verpflichtet worden war, getrennt. Seitdem leitet sein bisheriger Assistent Jens Häusler das Training.