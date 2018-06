Berlin (dpa) - Diese Ankündigung von Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz dürfte den Vettel-Herausforderern gar nicht gefallen. «Sebastian ist besser und stärker als jemals zuvor», sagte der österreichische Milliardär in einem Interview der italienischen Zeitung «La Gazzetta dello Sport».

Vettel habe in der Winterpause trainiert wie sonst noch nie. «Und er wird sicherlich nicht enttäuschen», sagte Mateschitz über den Formel-1-Doppelweltmeister. In diesem Jahr kann der 24 Jahre alte Heppenheimer den Hattrick perfekt machen. Erst zwei Piloten gelang dies bisher in der Königsklasse des Motorsports: Dem Argentinier Juan Manuel Fangio in den 50er Jahren und Rekordweltmeister Michael Schumacher zwischen 2000 und 2004.

Was Vettel nun für seinen dritten Titel in Serie brauche, sei ein wettbewerbsfähiges Auto, betonte Mateschitz. «Und wir werden beim ersten Test in Jerez einschätzen können, in welche Richtung das Team steuert.» Vorgestellt wird der RB8 für die Titelverteidigung am 6. Februar, einen Tag später erfolgen Rollout und Jungfernfahrt in Andalusien.

Die Saison beginnt am 18. März mit dem Großen Preis von Australien. Und Mateschitz rechnet mit McLaren, Ferrari und Mercedes als Hauptkonkurrenten: «Ich glaube, in dieser Reihenfolge.» Während McLaren mit den beiden Ex-Champions Jenson Button und Lewis Hamilton sowie Ferrari angeführt vom zweimaligen Titelträger Fernando Alonso ihre neuen Autos ebenfalls in Jerez testen wollen, wird der neue Mercedes erst am 21. Februar in Barcelona auf die Strecke gehen.