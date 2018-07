Mexiko-Stadt (dpa) - Der Ex-Beatle Paul McCartney gibt ein Konzert in der Pyramidenstätte Chichen Itzá. Das teilte die Gouverneurin des mexikanischen Bundesstaates Yucatán, Ivonne Ortega, mit.

Die Veranstaltung vor der Kulisse der weltberühmten Maya-Bauwerke ist den Angaben zufolge für Ende März oder Anfang April vorgesehen. Über den genauen Termin werde noch verhandelt.

In früheren Jahren sind bereits der der italienische Tenor Luciano Pavarotti, der Spanier Plácido Domingo und die britische Sopranistin Sarah Brightman in Chichen Itzá aufgetreten. Zuletzt hatte auch der britische Sänger Elton John ein Konzert in der Mayastätte gegeben.

Dieses Jahr hat eine besondere Bedeutung in der Welt der Mayas, laut deren Kalender am 21. Dezember 2012 ein Zyklus von 5125 Jahren zu Ende geht und ein neuer beginnt. Das hat zu Theorien geführt, die Mayas hätten den Weltuntergang zu diesem Zeitpunkt vorhergesagt, obwohl es keinerlei Vorhersagungen dieser Art gibt. Dennoch hat die mexikanische Regierung für dieses Jahr ein umfangreiches Programm mit Konzerten und Ausstellungen aufgelegt, um anlässlich des «Jahres der Mayas» den Tourismus in der Region anzukurbeln.