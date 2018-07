Handballer Roggisch spielt bei EM mit gebrochener Nase

Belgrad (dpa) - Oliver Roggisch wird im ersten Hauptrundenspiel bei der Handball-EM gegen Gastgeber Serbien mit gebrochener Nase auflaufen. Der Abwehrchef vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hatte sich die Blessur bei einem Zusammenprall im abschließenden Vorrundenspiel am Donnerstag gegen Schweden (29:24) zugezogen. «Die Nase ist an einer Stelle gebrochen, wo sie schon mal gebrochen war. Sie ist jetzt noch ein krummer als sie eh schon war», sagte Roggisch im Freitag in Belgrad. Dort trifft die deutsche Mannschaft an diesem Samstag (20.15 Uhr/NDR) auf Serbien.

Robben vor Vertragsverlängerung in München

München (dpa) - Für Arjen Robben steht einer raschen Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nichts im Wege. «Das ist eine Formalie», betonte der niederländische Nationalspieler in der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag) zur Ausweitung seines noch bis 2013 laufenden Vertrags. Schon in den kommenden Wochen werde es deshalb zu einer Verlängerung kommen, betonte Robben. Auch die Bayern-Verantwortlichen hatten in den vergangenen Monaten immer wieder betont, Robben über 2013 hinaus halten zu wollen.

Birnbacher Sprint-Vierter - Peiffer auf Rang fünf

Antholz (dpa) - Andreas Birnbacher ist beim Biathlon-Weltcup in Antholz im Sprint auf Rang vier gelaufen. Der Schlechinger hatte am Freitag nach einem Schießfehler als bester Deutscher 23,2 Sekunden Rückstand auf den schwedischen Überraschungssieger Fredrik Lindström. Weltmeister Arnd Peiffer ging nach fehlerfreiem Schießen als Führender in die Schlussrunde, musste sich dann aber mit Rang fünf zufriedengeben. Zweiter wurde der Russe Jewgeni Garanitschew vor Martin Fourcade aus Frankreich.

Regen und Schnee: Super-G auf Streif abgesagt

Kitzbühel (dpa) - Wegen schlechten Wetters ist der Weltcup-Super-G der Herren am Freitag im österreichischen Kitzbühel abgesagt worden. Am Vorabend hatte es in Tirol dauerhaft geregnet. Vor dem geplanten Rennstart um 11.30 Uhr schneite es stark. Um die Strecke für die Abfahrt auf der berüchtigten Streif am Samstag zu schonen, war am Donnerstag bereits das dritte und letzte Schussfahrttraining abgesagt worden. Zum Ende des Weltcup-Wochenendes in Kitzbühel soll am Sonntag ein Slalom gestartet werden. Zuletzt konnte der Super-G vor fünf Jahren nicht stattfinden.

Rennabbruch: Heinz Weltcup-Dritte in St. Moritz

St. Moritz (dpa) - Die Winterbergerin Katharina Heinz ist beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz auf Rang drei gelandet. Die Veranstaltung am Freitag auf der derzeit einzigen Natureisbahn der Welt wurde wegen starken Schneefalls abgebrochen. Somit ging nur der erste Lauf in die Wertung ein. Heinz hatte 29/100 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Britin Elizabeth Yarnold, die den ersten Weltcup in ihrer Karriere gewann. Zweite wurde Shelley Rudman aus Großbritannien. Marion Thees aus Oberhof fuhr auf Rang vier.

Sperre für Äthiopiens Laufstars Bekele und Dibaba

Addis Abeba (dpa) - Sechs Monate vor den Olympischen Spielen haben sich Äthiopiens Laufstars Kenenisa Bekele und Tirunesh Dibaba in einen Machtkampf mit dem nationalen Leichtathletik-Verband verstrickt. Die beiden Doppel-Olympiasieger von 2008 über 5000 und 10 000 Meter wurden am Freitag wie 33 weitere Athleten mit einer Wettkampfsperre auf unbestimmte Zeit belegt. Hintergrund der ungewöhnlichen Strafmaßnahme ist die Weigerung der Athleten, im Training mit dem Verband zusammenzuarbeiten.

Deutsche Dressurreiterinnen auf Rang zwei und drei

Amsterdam (dpa) - Die deutschen Dressurreiterinnen haben beim Weltcup-Turnier in Amsterdam hinter Doppel-Europameisterin Adelinde Cornelissen die Plätze zwei und drei im Grand Prix belegt. Die Niederländerin siegte am Freitag im Sattel von Parzival mit 80,936 Prozentpunkten. Mit deutlichem Abstand folgten Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damon Hill (75,213) und Isabell Werth (Rheinberg) mit El Santo (73,872). Punkte für das Weltcup-Klassement gibt es in der Kür am Samstag.

Hecken nicht zur EM - Savchenko/Szolkowy dabei

Hamburg (dpa) - Die dreimalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Sarah Hecken muss ihre Teilnahme an den Europameisterschaften in der nächsten Woche in Sheffield wegen Trainingsrückstandes absagen. Nach einer Operation eines Schleimbeutels im Fuß im November ließ die Mannheimerin schon die nationalen Titelkämpfe Anfang Januar aus. Die dreimaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy haben sich von einem Trainingssturz am vergangenen Samstag erholt und führen das 13-köpfige EM-Aufgebot an.

Greipel bei Tour Down Under weit zurück

Tanunda/Australien (dpa) - Radprofi André Greipel hat auf der vierten Etappe seine Chancen auf einen dritten Sieg bei der Tour Down Under in Australien eingebüßt. Der Sprintexperte verlor am Freitag auf dem Abschnitt von Norwood nach Tanunda über 130 Kilometer mehr als sieben Minuten auf die Spitzengruppe und büßte die Führung ein. Neuer Spitzenreiter ist der Schweizer Zeitfahrmeister Martin Kohler. Die vierte Etappe gewann Oscar Freire vor dem Deutschen Gerald Ciolek.

NBA: Knapper Dallas-Sieg bei Utah Jazz

Salt Lake City (dpa) - Nach zwei knappen Niederlagen in Los Angeles haben die Dallas Mavericks in der NBA wieder einen Sieg eingefahren. Bei den Utah Jazz kam der Titelverteidiger am Donnerstag (Ortszeit) zu einem hartumkämpften 94:91 (59:50)-Sieg. Zuvor hatten Dirk Nowitzki und Co. in Los Angeles gegen die Lakers und die Clippers jeweils unglückliche Last-Second-Niederlagen einstecken müssen. Nowitzki kam in Salt Lake City auf zwölf Punkte. Bester Werfer bei den «Mavs» war Shawn Marion mit 22 Zählern. Bei den Gastgebern kam Al Jefferson ebenfalls auf 22 Punkte.

Görges und Kohlschreiber weiter - Barthel raus

Melbourne (dpa) - Julia Görges und Philipp Kohlschreiber stehen bei den Australian Open im Achtelfinale. Görges bezwang am Freitag in Melbourne die Italienerin Romina Oprandi mit 3:6, 6:3, 6:1 und überstand erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die dritte Runde. Kohlschreiber setzte sich gegen Alejandro Falla aus Kolumbien mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:3) durch und steht zum dritten Mal nach 2005 und 2008 in Down Under in der Runde der letzten 16. Das Aus kam dagegen für Mona Barthel, die gegen die an Nummer drei gesetzte Weißrussin Victoria Asarenka mit 2:6, 4:6 verlor.